Al Fantoni primo appuntamento con “mArtedì” di Spezia Dinamika

Ancora una volta nel cuore del quartiere Umbertino che pulsa di cultura e curiosità. Il primo di una serie di appuntamenti “liberi” dove ci si potrà confrontare e creare in un’ottima compagnia attorno ad un tavolo, in un salotto o su un piccolo palco.

Martedì 11 ottobre alle 21:30, il Circolo Fantoni e l’APS Spezia Dinamika organizzano la prima serata culturale “mArtedì”.

mArtedì si terrà presso la sede del Circolo Fantoni, in Corso Cavour 371 e sarà aperta a ogni persona interessata all’arte, al confronto, incontri culturali e alla musica. Abbiamo infatti a disposizione un pianoforte e una chitarra, insieme a dei microfoni.

Chiunque può partecipare, leggere una poesia o un monologo, parlare di un tema e creare un dibattito con le altre persone.

Lo scopo delle serate culturali organizzate dall’APS Spezia Dinamika e il Circolo Fantoni vogliono essere un ritrovo per chi ha interesse a cercare e accogliere punti di vista ed esperienze diversi. Le serate sono infatti aperte a persone di tutte le età.

