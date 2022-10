Sanremo. Doppio stand informativo della protezione civile di Sanremo questa mattina in piazza Siro Carli e nel pomeriggio in via Escoffier, per sensibilizzare la collettività sui comportamenti da tenere in caso di allerta meteo.

L’iniziativa si inserisce nella settimana della protezione civile che a livello nazionale ha lanciato la campagna #iomiproteggo. Chi si avvicinerà ai gazebo avrà l’occasione di parlare direttamente con i funzionari e i volontari della protezione civile matuziana.

