Camogli: Dante Ghisoli riconfermato presidente dell’Asilo Umberto I°

Dall’Asilo Umberto I° di Camogli

Questa mattina presso la sede dell’Asilo si è svolta l’ Assemblea Ordinaria dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali. Vengono eletti Presidente dell’Assemblea Micaela Olcese, Segretaria M. Martina Cassissa che fungeranno anche da Presidente e Segretaria del seggio elettorale congiuntamente alle Sig.re Erika Renda e Laura Ghisoli quali scrutatrici. Dopo che il Presidente dell’Ente Dante Ghisoli dichiara che il motivo principale di questa Assemblea è il rinnovo delle cariche sociali il cui mandato scade in data odierna, prende la parola il Presidente dell’Assemblea che con accorate parole esprime la riconoscenza che la Città di Camogli deve all’Umberto I per il ruolo storico-sociale-rappresentativo che ha sempre ricoperto con continuità da più di 140 anni e continua in questa importante ed utilissima attività.

L’Assemblea ha quindi ripreso la votazione che ha dato il seguente risultato:

Presidente: Dante Ghisoli

Consiglieri: Giovanni Bertolotto, M. Martina Cassissa, Francesco Olcese, Davide Pagano, Guido Passalacqua, Erika Renda, Giancarlo Tanfani e Daniela Vucas.

Lo staff dell’Asilo comprende poi Verdiana Vannucci- Direttrice Didattica, Claudia Cappello-Segretaria e Laura Ghisoli-Tesoriera.

