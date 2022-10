Camogli: il Teatro Sociale a misura di bambini, ragazzi e famiglie

Dalla Fo0ndazione Teatro Sociale di Camogli

Al Teatro Sociale Camogli c’è una Stagione teatrale interamente dedicata ai ragazzi, con recite mattutine per le scuole, con tanti spettacoli che affrontano tematiche differenziate per età. L’ha presentata ieri pomeriggio la curatrice, Maria De Barbieri, nel Ridotto del Teatro Sociale, insieme ai vertici del “Sociale”, il Presidente Maurizio Castagna e il Sovrintendente Giuseppe Acquaviva. “La Stagione Teatro Ragazzi – ha esordito Castagna – rappresenta uno degli obiettivi che questa gestione si è posta. Perché il suo obiettivo è spingere le famiglie e i ragazzi a frequentare questo bellissimo teatro. In particolare, il cartellone Teatro Ragazzi di quest’anno concilia qualità, emozione e valori.” “Il Teatro Ragazzi – ha fatto eco Acquaviva – è un asset strategico del Teatro Sociale Camogli. Oltreché una grande gioia. Perché i ragazzi sono il pubblico teatrale del futuro.”

