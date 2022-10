Casarza: “Messa in sicurezza del Petronio, grazie alla sinergia”

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio

“I 540.000 euro di fondi di protezione civile assegnati da Regione Liguria al Comune di Casarza Ligure per il ripristino delle briglie e la messa in sicurezza degli argini del torrente Petronio in località Tangoni, gravemente danneggiati dagli eventi meteorologici del 2019-2020, consentiranno di procedere alla realizzazione di un intervento di grande importanza dal punto di vista idrogeologico”. E’ quanto dichiara in una nota il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Ambiente e Territorio.

