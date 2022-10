Chiavari: lavoro e politiche giovanili

L’ultimo appuntamento con il “Giardini delle idee” della Società Economica si è svolto nel pomeriggio ed è stata l’occasione per presentare il libro della giornalista Silvia Sciorilli Borrelli “L’età del cambiamento e discutere con Salvatore Poloni, condirettore generale del Banco Bpm, presidente del comitato affari sindacali e del lavoro dell’Abi, di cosa si può fare per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Intanto occorre promuovere una cultura meritocratica e contemporaneamente creare posti di lavoro investendo sui beni perché non sono le leggi che crearo lavoro.

Francesco Bruzzo nella breve intervista che ci ha rilasciato, sottolinea come il 30% dei giovani non lavorano o lavorano in nero.

