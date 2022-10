Chiusi il martedì gli uffici del comune di Bajardo

Bajardo. L’emergenza del “caro bollette” rischia sempre di più di mettere in ginocchio i piccoli Comuni. Già questi presidi territoriali fondamentali per l’entroterra ligure devono fronteggiare maggiori spese dovute allo svolgimento dei servizi essenziali. E ora, con l’arrivo dell’inverno, si rischia davvero di non riuscire ad arrivare a fine anno garantendo una corretta gestione dei bilanci di previsione.

L’Amministrazione Comunale di Bajardo non si è dunque fermata a scelte come, ad esempio, la cancellazione delle luminarie natalizie o lo spegnimento della pubblica illuminazione in alcune ore notturne. Ma ha deciso di andare oltre: chiudendo gli uffici comunali per un giorno in più alla settimana “per risparmiare energia elettrica e gas per il riscaldamento”.

