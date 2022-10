Dal Consiglio Comunale di Castelnuovo solidarietà unanime alle donne iraniane

Il Consiglio Comunale di Castelnuovo Magra ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno che lo impegna, con sindaco e giunta, “a esprimere sostegno e la massima solidarietà alle donne, alle studentesse, agli studenti e al popolo iraniano”. L’impegno è anche rivolto a condannare “la sanguinosa repressione attuata dalle autorità iraniane contro le manifestazioni delle donne che stanno lottando per la libertà e per le pari dignità” e a trasmettere il documento all’ambasciata iraniana in Italia. L’ordine del giorno – che segue quello approvato dal consiglio di Carrara – è stato presentato congiuntamente dalle donne dell’assemblea cittadina di Castelnuovo: Katia Cecchinelli e Arianna Bonvini per la giunta; Valentina Brizzi e Alessia Briganti per la maggioranza e Maria Luisa Isoppo e Patrizia Nioi per l’opposizione.

