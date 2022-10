Dialetto portovenerese, incontro al Convento degli olivetani

Appuntamento al Convento degli Olivetani previsto per domenica 16 ottobre alle 16.L’iniziativa prende spunto da due recenti mozioni depositate relative all’Archivio Storico di Porto Venere e al Dialetto Portovenerese, mozioni di prossima discussione in Consiglio Comunale. L’iniziativa sarà un “focus” per raccontare esperienze e avanzare proposte, ci sarà una introduzione relativa al contesto del Convento degli Olivetani da parte dello Storico dell’Arte Piero Donati , successivamente la prima parte dei lavori legata agli archivi e alle biblioteche con l’intervento di Emilio Bertocci dell’Archivio Storico della Biblioteca Universitaria di Genova ed infine la seconda parte relativa ai dialetti con l’intervento del Dialettologo Piergiorgio Cavallini. Le esperienze dirette verranno inoltre rappresentate da Angela Valdettaro e Chiara Mansi per le biblioteche di Porto Venere e Riccò del Golfo e da Marino Fascio e Alberto Zattera, in analogia, per i dialetti.

