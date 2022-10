Il Comune cambia gli orari di accensione e spegnimento delle luci pubbliche per tagliare la bolletta

Maggliolina, Parco delle Mura e 2 giugno al buio di notte. Poi le palme di passeggiata Morin restano accese solo nel fine settimana. Cambi di orario anche per l’illuminazione pubblica.Queste le strategie che il Comune della Spezia intende adottare per il rincaro dei costi dell’energia. In merito interviene il primo cittadino della Spezia Pierluigi Peracchini che spiega: “Visto il continuo aumento del costo energetico e a seguito del decreto di Cingolani sulla transizione energetica e in vista dei nuovi decreti, stiamo predisponendo un piano cittadino di contenimento dei costi sull’illuminazione pubblica – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – come primo provvedimento dai prossimi giorni abbiamo deciso di accendere le luci cittadine un’ora dopo il tramonto e spegnerle un’ora prima dell’alba, tenere spente le luci in notturna del parco del 2 Giugno, del Parco delle Mura, del Parco della Rimembranza e del Parco della Maggiolina. Le palme sulla passeggiata Morin, invece, rimarranno accese solo il venerdì e il sabato. È chiaramente una prima scelta temporanea ma dobbiamo dare da una parte un segnale forte di risparmio e dall’altro però una speranza e vivibilità nonostante il periodo di crisi non spegnendo la città.”

