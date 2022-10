Degrado, prostituzione e un forte senso di insicurezza. È quanto denunciano i residenti della zona di Sarzana fra via Camponesto e l’angolo con viale XXV Aprile che si dicono “esausti” per una situazione più volte segnalata a istituzioni e Forze dell’ordine, anche con un esposto dello scorso maggio – con tanto di documentazione fotografica – firmato dagli abitanti stufi di “una situazione incresciosa che ormai da molto tempo siamo costretti a sopportare e che incide negativamente sul tenore di vita e sulla quotidianità, in particolar modo di donne e bambini”. “La prostituzione dei trans di notte prende in ostaggio tutto il quartiere comprese le attività della zona – spiega Gianluca Marullo a nome dei cittadini – dove nel corso degli anni si sono succeduti anche numerosi incidenti a causa delle manovre sconsiderate dei clienti di tali personaggi che inscenano spettacoli degradanti, si ubriacano durante la notte e disturbano tutto il quartiere con urla per nulla piacevoli. A nulla sono valsi lettere ed incontri con il sindaco. I proprietari del negozio di antiquariato “Piccolo scrigno” hanno subito parecchi atti vandalici da parte di queste persone, e si è arrivati quasi all’incendio del materiale di legno presente nel giardino degli stessi. Sono state numerose anche le segnalazioni alla Forze dell’ordine, il cui intervento ha portato a poco o nulla”.

“Come cittadini ci sentiamo abbandonati da tutti – conclude – e anche dopo l’ultimo incidente del 24 settembre, non è cambiato nulla”. Le oltre trenta famiglie della zona ribadiscono dunque l’appello di maggio “ad adottare iniziative ritenute più idonee e opportune per restituire il decoro e garantire la sicurezza stradale dell’intero quartiere”.

L’articolo “In via Camponesto prostituzione e insicurezza, ci sentiamo abbandonati” proviene da Citta della Spezia.

