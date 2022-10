La Cestistica apre la stagione ospite di Matelica

La stagione 2022-23 comincia ufficialmente per la Cestistica Spezzina, che sarà impegnata oggi, sabato 8 ottobre alle ore 18:30, sul campo dell’Halley Thunder Matelica. Le bianconere sono reduci dal successo nella prima edizione del torneo Siram Veolia, disputato davanti ai propri tifosi nello scorso weekend. Il momento di fiducia però andrà confermato anche nella trasferta marchigiana, affatto semplice, a partire dal viaggio. Sulla partenza 2022-23 arrivano le parole di Marco Corsolini, coach delle spezzine:

“Come da qualche anno a questa parte avremo un inizio di stagione complicato a livello di calendario: nelle prime cinque giornate affronteremo Matelica – rinforzatasi -, Battipaglia – tra le più forti del girone -, Selargius, Patti – altra squadra da prime posizioni -, e Umbertide. In questo campionato un aspetto a cui tengo particolarmente sarà la mentalità con la quale affronteremo le gare in trasferta, dovremo dimostrare maturità fin da subito, perché sembra che ci sia un lieve ma determinante calo d’intensità a livello difensivo: l’anno scorso abbiamo fatto filotto in casa ma 8-5 fuori, uno score che considero discreto, sicuramente positivo che, però, dobbiamo migliorare per fare quell’ulteriore salto di qualità a cui ambiamo”.

