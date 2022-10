La Spotornese vince (3-0) e convince, il Città DI Cogoleto si arrende

Quiliano. Due vittorie in altrettante gare, sette reti realizzate, zero subite: la Spotornese ha metabolizzato in fretta il campionato di Prima Categoria, nel quale parte da matricola di lusso.

Orcino e compagni, dopo l’esordio negativo con l’Albissole, hanno rifilato 4 reti all’ Olimpic e tre al Cogoleto, al termine di due gare nelle quali hanno messo in risalto la bontà dell’impianto da gioco ed una reazione caratteriale, degna di una squadra, che può ambire a qualcosa in più che una semplice salvezza: ne sono consapevoli il mister e gli stessi giocatori.

