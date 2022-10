Letimbro penalizzata per un errore su un tesseramento: “Non è solo colpa nostra, rammarico per la squalifica di Ottonello”

Pesante sanzione per la Letimbro, squadra impegnata nel campionato di Prima Categoria girone “B”. La formazione di mister Maurizio Oliva ha vinto le prime due gare di campionato. Un “punteggio pieno” che in settimana è stato dimezzato dalla decisione del giudice sportivo. Il giocatore Jacopo Ottonello era stato tesserato per il club in estate ma sotto la matricola “US Letimbro” mentre per il nuovo anno è in vigore al denominazione “ASD Letimbro”. Un mancato passaggio che è costato la perdita dei tre punti in classifica e la squalifica per due giornate del giocatore.

Il club accetta la decisione pur sottolineando l’amarezza perché il tutto è scaturito da un equivoco senza alcuna malafede. Scrive il club del presidente Vitellaro: “LA.S.D. Letimbro 1945 in merito alla decisione del Giudice Sportivo che in settimana ha assegnato la vittoria per 3 a 0 al Masone, accettando ovviamente il provvedimento tiene a precisare che il giocatore Jacopo Ottonello è stato il primo calciatore a firmare a luglio il tesseramento per la stagione in corso ma purtroppo a seguito del cambio del numero di matricola societaria il documento non è stato convalidato da LND e ciò è stato causa del disguido che si è venuto a creare. Accettando in toto le sanzioni verso la Società e la dirigenza rimane il rammarico per quella comminata al giocatore che, suo malgrado, pur avendo firmato regolarmente tesseramento e svincolo per accordo si trova, a parer nostro, squalificato per due giornate senza responsabilità alcuna. Dura lex sede lex per cui non ci rimane che ringraziare tutte le Società che ci hanno mostrato solidarietà a partire dalla U.S.D. Masone nella persona del Presidente Parodi; siamo coscienti che gli errori si fanno sia in campo che fuori, importante farne tesoro per non incorrere in futuro in inconvenienti simili anche se siamo a sottolineare che l’equivoco si è venuto a creare non solo per colpa nostra”.

