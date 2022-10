Meteo, debole perturbazione sulla Liguria: weekend con nuvole e qualche pioggia

Liguria. L’alta pressione che ci ha accompagnato in questi giorni subirà un’attenuazione durante questo fine settimana. Una debole perturbazione porterà quindi un aumento della nuvolosità associata a qualche pioggia specie nella giornata di domenica. Temperature in lieve e progressivo calo. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, sabato 8 ottobre, nelle prime ore della mattinata ancora bel tempo ovunque. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio aumento della nuvolosità, specie sul comparto centro-occidentale, dove non si escludono sgocciolii in corrispondenza degli addensamenti più intensi. In serata possibili rovesci tra Alpi Liguri e Bormida occidentale, invariato altrove. Venti: Deboli o moderati da sud-est, in calo dalla sera. Mari: Generalmente poco mosso.

