Morte Martina Rossi, semilibertà ad Albertoni e Vanneschi: per il padre della ragazza “un premio non meritato”

Genova. Dopo anni di disperazione, fatica, ansia di giustizia i genitori di Martina Rossi tornano a sentire in bocca un sapore amaro e appena poche ore dopo quella che sembrava essere stata, finalmente, al chiusura di un ciclo.

Il tribunale di sorveglianza di Firenze a disposto lo stato di detenzione in regime di semilibertà per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi condannati in via definitiva a tre anni di reclusione per tentata violenza sessuale di gruppo ai danni della studentessa genovese di 20 anni morta nell’estate del 2011 cadendo dal balcone dell’hotel Santa Ana a Palma di Maiorca.

