Settore ospiti gremito domani allo U-Power Stadium di Monza dove lo Spezia affronterà la seconda trasferta consecutiva dopo quella dell’Olimpico contro la Lazio. Gotti e i suoi ragazzi potranno infatti contare sul sostegno di circa 950 tifosi che raggiungeranno la Brianza per spingere gli aquilotti in una sfida che metterà in palio punti importanti per la classifica. L’orario e il giorno hanno sicuramente invogliato alla partenza tanti sostenitori per quella che al momento è trasferta più numerosa della stagione.

L’articolo Oltre novecento tifosi spingeranno lo Spezia a Monza proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com