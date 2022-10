Palazzo Ducale, via Bizzarri arriva Costa: ora gli interrogativi sono futuro della direttrice Bertolucci

Genova. Serena Bertolucci è la direttrice di Palazzo Ducale di Genova dal 2018, la prima donna a rivestire questo ruolo da quando esiste la fondazione. Acclamata, stimata, voluta sin da quando, alla direzione di Palazzo Reale lo rilanciò anche con iniziative di marketing fantasiose (qualcuno ricorda le paperelle di gomma?). La sua permanenza, però, oggi non è una certezza. Non lo è da quando il Comune ha deciso di non confermare Luca Bizzarri alla presidenza del Ducale preferendogli Beppe Costa, il patron dell’Acquario (e di tante altre cose).

Bertolucci, che di Bizzarri è diventata grande amica – lo hanno ribadito pubblicamente e più volte, entrambi – non ha commentato, finora, il cambio della guardia. Ma chi le ha parlato sa che è preoccupata di non avere, con Costa, quella libertà d’azione che l’attore e comico le aveva garantito fino a oggi, e neppure quella uguale lunghezza d’onda che con lui condivideva.

