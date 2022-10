Genova. Avviso meteo dei previsori di Arpal, rilanciato dalla Regione Liguria, per tutta la giornata di domani, domenica 9 ottobre.

Niente allerte al momento ma arpal segnala per domani, domenica 9 ottobre, possibili rovesci o temporali in Liguria su tutte le zone con bassa, ma non azzerata, probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati.

