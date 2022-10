Pesca, dalla Regione 190mila euro per il sostegno al comparto

Liguria. E’ stato deliberato dalla giunta regionale, su proposta del vice presidente Alessandro Piana, lo stanziamento di 191.000 per la pesca sostenibile.

Si tratta di un bando del PO FEAMP (Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l’acquacoltura) atto a promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa e competitiva. Il bando è rivolto ai pescatori per investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca.

