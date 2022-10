Prima Categoria “B”: punti in trasferta per Albissole e Priamar, débâcle Vadese

Si sono giocati questo pomeriggio tre anticipi genovesi del girone “b” di Prima Categoria. In corso, invece, il match tra Spotornese e Città di Cogoleto in scena al Picasso di Quiliano.

Muovono la classifica l’Albissole e la Priamar Liguria. I ceramisti, dopo due vittorie, non vanno oltre al pareggio (2 a 2) sul terreno di gioco dell’Olimpic di Genova Pra’. Per come si era messa, un punto guadagnato visto che gli avversari si erano portati sul doppio vantaggio. Rebagliati e l’implacabile Romano hanno evitato la prima sconfitta stagionale.

