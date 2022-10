Sanremo, donna muore in ospedale: Procura apre inchiesta

Sanremo. La Procura di Imperia ha aperto un’inchiesta per far luce sulla morte, avvenuta all’ospedale Borea di Sanremo, di una donna di 73 anni. L’ipotesi di reato ipotizzata è l’articolo 590 sexies del codice penale: “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”. L’anziana, ricoverata il 20 settembre, è deceduta il giorno successivo, proprio mentre i suoi familiari si trovavano nella caserma dei carabinieri di Sanremo per sporgere una denuncia nei confronti dell’ospedale.

Ora la vicenda è al vaglio dell’autorità giudiziaria che, nell’attesa dei risultati dell’autopsia. ha acquisito la documentazione relativa al ricovero della 73enne. Stando a quanto si apprende, la donna aveva un quadro clinico compromesso.

