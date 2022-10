Sestri: pastore tedesco contro gatto; ragazzo morso dal primo e graffiato dal secondoSTORE TEDESCO E GATTO; RAGAZZO

Dal Soccorso alpino e speleologico Liguria – Relazioni Esterne

Pomeriggio movimentato a Punta Baffe, a Sestri Levante. Durante un’escursione in zona si sono incrociati una donna con pastore tedesco e tre ragazzi genovesi con al guinzaglio un gatto. Il cane ha tentato di aggredire il gatto il quale, spaventato, è saltato addosso al padrone graffiandolo al volto, prima di riuscire a scappare. La via di fuga trovata dal felino, però, è stata lungo un pendio molto ripido, tanto che, ad un certo punto, la corsa del gatto si è fermata su un albero in una zona molto scoscesa, circa sette metri sotto il sentiero.

