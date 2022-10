The Ocean Race, il “Grand finale” di Genova presentato anche alla Barcolana di Trieste

Trieste. Dopo i numerosi eventi al Salone Nautico di Genova, The Ocean Race approda alla Barcolana di Trieste. Lo staff di “Genova The Grand Finale” incontra amanti della vela ed equipaggi della più grande regata al mondo (più di 1500 iscritti) nello stand allestito a Trieste.

Tante sinergie e collaborazioni per promuovere il giro del mondo a vela in equipaggio che partirà il 15 gennaio prossimo da Alicante e arriverà per la prima volta nella storia in Italia, proprio a Genova, dal 24 giugno al 2 luglio 2023.

