Toirano, rifiuti abbandonati nei contenitori dell’olio esausto: i responsabili individuati grazie alla “tessera fedeltà” di un centro commerciale

Toirano. Sono stati gli acquisti effettuati nei giorni scorsi presso un centro commerciale della zona e la “tessera fedeltà” utilizzata nell’occasione a permettere alla polizia locale di Toirano di individuare il proprietario dei rifiuti indifferenziati abbandonati da alcuni “furbetti” nei contenitori dell’olio esausto dislocati sul territorio.

Uno degli obiettivi dell’amministrazione comunale del sindaco Giuseppe De Fezza è stato “da subito implementare e migliorare il servizio di polizia locale, al fine di dare un supporto concreto alla cittadinanza, migliorando sempre di più la qualità di vita della cittadina. Tra le varie attività che svolgono quotidianamente, gli agenti in servizio a Toirano sono stati impiegati in un programma di interventi per la tutela dell’ambiente, tema importante per la quale la legislazione nazionale prevede pene severe e denunce a livello penale”.

» leggi tutto su www.ivg.it