Verso un maxi processo per il fallimento di Qui!Group, il procuratore: “Una piccola Parmalat”

Genova. Per capire quale sarà la consistenza del processo relativo al fallimento di Qui!Group, l’impero dei ticket pasto in mano a Gregorio Fogliani, basti pensare che le parti offese potrebbero essere oltre 20mila. Tante sono le aziende e persone che hanno subito danni a causa del crac: dai dipendenti rimasti senza stipendio agli esercenti che avevano intascato i ticket pasto e non sono mai stati rimborsati.

Ma oltre ai titolari della societò, tra le 31 persone indagate ci sono anche i sindaci delle società collegate a Gregorio Fogliani e i revisori dei conti di società esterne al gruppo che hanno chiuso un occhio nonostante sapessero da anni della situazione catastrofica dei conti. E’ quanto emerge dalla chiusura delle indagini che in queste ore verrà notificata al patron della Qui!Group e agli altri indagati.

