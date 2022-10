“Cultura e tempo libero”, il 18 ottobre il via ai corsi

Martedì 18 ottobre prendono il via alla Spezia, nel palazzo delle opere diocesane in via Malaspina 1, i corsi 2022 – 2023 del Ctl, “Cultura e tempo libero”, che hanno sostituito la precedente “Università della terza età”. Terrà la prolusione Giordana Bucchioni, ricercatrice dell’Università di Pisa, che tratterà il tema “Il ritorno dell’uomo sulla Luna: le sfide della scienza e della tecnologia”. Nei giorni seguenti inizieranno le lezioni vere e proprie. Le persone interessate possono rivolgersi per informazioni e iscrizioni alla segreteria Ctl, aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 nei locali di via Malaspina.

