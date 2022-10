Dalla Liguria a Milano, 22enne partecipa al game show “100% Italia”: “Un’esperienza bellissima”

Liguria. Da Bergeggi a Milano. La giovanissima Nahele Ghisolfi, che di anni ne ha appena 22, è volata negli studi televisivi di 100% Italia, il nuovo game show di Tv8 che ha debuttato il 12 settembre. A condurre il programma Nicola Savino.

Il gioco è semplice: due coppie di concorrenti si sfidano per mettersi alla prova e indovinare i gusti degli italiani, rappresentati in studio da un panel di 100 persone. Al centro la statistica. “Il quiz ti permette in maniera divertente di raccontare l’Italia“, spiega Nahele che ha accolto fin da subito l’invito con grande entusiasmo. “Il tutto è iniziato quando ho compilato un form per partecipare al programma – racconta la 22enne -, poi la selezione. Da lì è partita un’esperienza molto bella che sta continuando a darmi molto“.

