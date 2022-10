Gotti, a caldo: “Il Monza ha segnato, noi no. Il gol ci manca, poi commettiamo errori”

Lo Spezia perde ancora fuori casa e lo fa sul campo del Monza, ancora senza segnare e pagando ancora per errori evitabili, che hanno indirizzato la gara verso i brianzoli: “La prima mezz’ora mi era piaciuta molto come personalità, energia, coraggio, creando un paio di situazioni interessanti. Holm, Agudelo che ad un metro dalla linea cerca un compagno… Poi prendiamo un gol banale, con due-tre errori puerili nella stessa azione e in quel quarto d’ora abbiamo perso un paio di giocatori”, spiega a DAZN Luca Gotti nel post gara. “Nel secondo tempo cerchi di ricostruire, loro hanno chiuso più gli spazi ripartendo in contropiede, non abbiamo subito granché finché il Monza non ha capitalizzato il calcio d’angolo, a millimetri dai nostri giocatori. Prendiamo il 2-0 e tutto diventa più complicato”.

Tutto complicato anche per quella sterilità offensiva da cui lo Spezia non sembra voler uscire. Cinque gare lontano dal Picco, cinque gare a secco: un problema che non può più essere sottovalutato, al di là degli avversari: “Ci manca il gol. Abbiamo avuto quattro.cinque occasioni per farlo, la parata di Di Gregorio su Maldini… abbiamo creato per segnare, ma non lo abbiamo ancora fatto, complice un calendario complesso. Oggi abbiamo giocato alla pari, in qualche momento anche meglio del Monza, ma loro hanno segnato, noi no”, analizza Gotti.

