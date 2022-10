Il CLN scende in piazza a Sanremo contro caro bollette ed armi all’Ucraina

Sanremo. «Fermatevi siete ancora in tempo» è questo l’appello che il Comitato di Liberazione Nazionale lancia per indire due manifestazioni di piazza, previste per il prossimo fine settimana.

La prima, in ordine temporale, sabato 15 ottobre con teatro piazza Colombo alle 15.30: «per dare un chiaro segnale contro l’aumento indiscriminato del costo dei consumi di luce e gas, Il Paese è in ginocchio per le bollette insostenibili» spiegano gli organizzatori. Il giorno dopo, domenica 16, sarà la volta di una fiaccolata, che partirà alle 18 dalla stazione ferroviaria. Nel mirino dei manifestanti c’è la politica estera del Governo italiano, nello specifico l’invio di armi in Ucraina che secondo il Cln «getta benzina sul fuoco, in una escalation bellica senza precedenti, trascinando l’Italia in una guerra che non le appartiene e il mondo in una possibile catastrofe nucleare, e tutto questo sta accadendo senza che si tenti una reale soluzione diplomatica»

