L’assessore regionale Marco Scajola alla settantaduesima giornata nazionale per le vittime degli Incidenti sul lavoro

Taggia. Questa mattina l’assessore regionale Marco Scajola è intervenuto durante la Settantaduesima Giornata Nazionale per le Vittime degli Incedenti sul Lavoro, organizzata a Taggia, presso Villa Boselli, dalla sezione imperiese dell’Associzione Nazionale Mutilati Invalidi.

«Un appuntamento annuale a cui non voglio mancare, perché nel 2022 non si può morire di lavoro, nè subire incidenti invalidanti. Le Istituzioni devono prendere coscienza ed intevenire sia nella prevenzione, sia nell’ accompagnamento dei soggetti vittime di malattie o incidenti invalidanti» commenta l’assessore Scajola, che prosegue: «Ringrazio l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi per l’impegno profuso. Le Istituzioni tutte, prestino più attenzione e mettano in atto azioni che tutelino e mettano al centro la sicurezza e la vita umana».

