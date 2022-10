Lunedì a Brugnato l’ultimo appuntamento per la consegna del “mandato” ai catechisti

Tra gli appuntamenti che sempre caratterizzano l’inizio di un nuovo anno pastorale c’è quello del “mandato” che il vescovo conferisce alle catechiste e ai catechisti di tutte le parrocchie. Quest’anno, in intesa con l’ufficio diocesano Evangelizzazione e catechesi, il vescovo ha deciso di incontrare per tale occasione le persone interessate in ciascuna zona pastorale, in modo da rendere più agevole la presenza e la partecipazione. Così, nei giorni scorsi, il “mandato” è già stato affidato, nell’ordine, alla Spezia (Capoluogo e Golfo), a Levanto (Riviera), a Sarzana (Val di Magra). Domani alle 21 l’ultimo incontro si svolgerà a Brugnato, nella concattedrale, per le catechiste e i catechisti di tutta la Val di Vara.

