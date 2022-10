Olio DOP Liguria: “Patto di filiera esteso a tutte le produzioni locali e un piano olivicolo regionale”

Ponente. C’è tempo fino al 31 ottobre prossimo per depositare presso il Consorzio di Tutela dell’Olio Riviera Ligure DOP​ i contratti olivicoltore – frantoiano per la campagna 2022/2023. “L’invito che il Consiglio di Amministrazione fa agli olivicoltori è quello di rivolgersi ai propri frantoiani di fiducia per contrattare il prezzo di cessione delle olive inserite nel piano di controllo dell’Olio Riviera Ligure DOP” afferma il presidente del Consorzio di Tutela, Carlo Siffredi.

Si ricorda infatti che il patto di filiera non stabilisce i prezzi delle olive e dell’olio ma i prezzi minimi che daranno luogo a comportamenti virtuosi premiati dal Consorzio di Tutela della Dop con il parziale rimborso del costo del collarino numerato. “Una parte del mondo della produzione aveva proposto una modifica in aumento del prezzo delle olive che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di tutela ha approfondito nel corso dell’ultima riunione dibattendo sull’andamento della campagna olivicola alle porte oltre che sull’aumento dei costi di produzione che coinvolgono tutta la filiera”.

