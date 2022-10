Pallanuoto/ Coppa Italia, la Pro Recco interrompe dopo 3 anni l’imbattibilità del Bogliasco

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951

Ci sono voluti i campioni d’Europa della Pro Recco per interrompere dopo quasi tre anni l’imbattibilità casalinga del Netafim Bogliasco. Nel secondo impegno del girone iniziale di Coppa Italia in corso di svolgimento alla Vassallo i biancazzurri di Daniele Magalotti, oltretutto privi di capitan Gimmi Guidaldi sostituito dal giovane debuttante Mirko Vavassori, non hanno potuto fare molto di più che onorare un impegno proibitivo. E lo hanno fatto nel migliore dei modi, giocando con abnegazione, realizzando diverse reti di pregevole fattura e uscendo dalla vasca a testa altissima. 13-7 il punteggio finale, ovviamente a favore degli ospiti, che si sono aggiudicati i primi tre parziali, tutti con un 3-1 in fotocopia, per poi impattare 4-4 nell’ultimo tempo.

