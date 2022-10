Pallanuoto/ Coppa Italia, tre vittorie per la Pro Recco che si qualifica alla Final Eight

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Nuoto e Pallanuoto

La Pro Recco strappa il pass per la Final Eight di Coppa Italia. Nella seconda giornata disputata alla “Vassallo” di Bogliasco, i biancocelesti battono i padroni di casa per 13-7 nella partita della mattina e poi si ripetono 14-5 contro il Catania. La vittoria del gruppo B arriva al termine di una domenica in cui mister Sukno concede ampio minutaggio a cinque ragazzi del settore giovanile, tutti protagonisti di ottime prove. Figlioli e compagni chiudono così al primo posto il proprio girone dopo la vittoria di sabato contro il Quinto per 12-6.

