Dall’ufficio stampa della Pro Recco Nuoto e Pallanuoto

La Pro Recco concede il bis e nel secondo turno di Coppa Italia supera il Bogliasco per 13-7. Lo fa con una formazione composta da ben cinque elementi del settore giovanile che si disimpegnano bene e non danno scampo ai padroni di casa. I tre punti raccolti alla “Vassallo” valgono l’accesso alla Final Eight di marzo con un turno di anticipo.

