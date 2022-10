Progetto da 12milioni di euro per completare il collettamento al depuratore di Imperia

Imperia. La Provincia di Imperia, con un decreto firmato dal presidente Claudio Scajola, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica del completamento di adduzione fognaria da Andora al depuratore di Imperia.

L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 11 milioni e 860 mila euro. Il progetto sarà presentato all’Agenzia per la coesione territoriale per quanto riguarda il Contratto istituzionale di sviluppo “Acqua comune”. E’ prevista in particolare una tubazione di circa 10 chilometri sull’ex sedime ferroviario da Andora a Diano Marina e una nuova tubazione sull’ex sedime ferroviario a Imperia di oltre due chilometri. Con tali interventi si eliminerebbe la criticità di Andora e la relativa mancanza di impianto di trattamento terminale dei reflui, si permetterebbe la trasformazione del depuratore di San Bartolomeo al Mare in stazione di sollevamento reflui con pretrattamento, e si realizzerebbe il completamento di alcuni tratti della fognatura nella città di Imperia a Porto Maurizio.

