Roberta Marcenaro e il ponte fra Washington e Imperia per promuovere il Made in Italy

Imperia. Un legame fra “i due mondi” che ha saputo portare le tradizioni del vecchio continente ad essere reinterpretate e conosciute in quello nuovo. Roberta Marcenaro Lyon di famiglia imperiese, sta creando un vero e proprio ponte fra la città dell’olio e la città simbolo della politica (e non sol0) americana: Washington DC.

Classe 1977, Roberta ha un background non semplice da sintetizzare a partire dalla laurea in economia, al suo ruolo di Professore aggiunto al dipartimento di ingegneria del politecnico di Milano rappresentante per gli Stati di Washington D.C. e Texas per la American Chamber of Commerce of Italy. Il tutto culminato nel ruolo di amministratore delegato della Imark Holdings, la società che lei stessa ha fondato negli Stati Uniti fornendo assistenza alle aziende europee che scelgono gli States per investire. Di quali brands parliamo? Armani, Polimoda, Almaviva, Massimo Bottura per citarne alcuni ma anche Imperia, perché le origini sono sempre importanti.

