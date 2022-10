Sestri: escursionista ferita. Moneglia: salvato capriolo. Raffica di interventi

Nonostante il cielo coperto, oggi ancora tanti turisti nel Levante. Più cresce la popolazione più aumentano le richieste di soccorso, per problemi medici ed eventi traumatici. Stamattina alle 9.20 circa a Sestri Levante una donna si è sentita male in mare, soccorsa è stata intubata, stabilizzata e traferita in codice rosso al pronto soccorso. Alle 10.50 un’escursionista è scivolata a Punta Manara procurandosi un grave problema ad una caviglia; intervento dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e alla fine la gitante, in codice giallo, è stata trasportata in codice giallo dall’elicottero Grifo arrivato da Albenga. Diversi, ma senza gravi conseguenze anche gli incidenti stradali.

Tra i tanti interventi effettuati dal 118 di Lavagna per crisi respiratorie, cardiocircolatorie, in due casi il personale sanitario nulla ha potuto fare per strappare i pazienti alla morte; è accaduto alle 10.45 sula provinciale della Val Graveglia e alle 11.15 a Sestri Levante.

