Spezia femminile sconfitto a Pinerolo: non basta il gol di Valtolina per rimettere la partita sui binari

Impresa non riuscita allo Spezia a Pinerolo: 2-1 il finale. Si sapeva che sarebbe stato difficile e così e stato. Positivo l’esordio del portiere Gallego che para un rigore a Gueli, ma nulla può su Aloi e Gueli che con un gran tiro dai 30 metri leva le ragnatele dal sette. Valtolina da grande attaccante realizza il gol del 2-1 a dieci minuti dalla fine, ma e troppo tardi per l’aggancio. Lo Spezia lamenta il fatto di essere privo di Gamache e Gino, ma il risultato non cambia.

Sabato in anticipo alle 16 sarà il momento della sfida alle Azalee.

Pinerolo – Spezia 2-1

ASD Spezia: 3-5-2: Gallego, Viscuso (60′ Tata), Ciccarelli, Barraza, Omokaro, Cardoso, Girolamo (60′ Baccanti), Dezotti e Mazzieri (54′ Gregoriou), Ruzafa (77′ Tolomeo), Valtolina.

A disposizione: Maarouf, Giordano, Sciaccaluga, Duce.

Allenatore: Ferrarese.

Arbitro: Chiandiamo di Como Ass: Costabello – Musalleh.

Reti: 1 T 29′ Aloi. 2 T 29′ Gueli, 37′ Valtolina

