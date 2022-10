Savona. La Carige Rari Nantes Savona vince e si qualifica per la final eight di Coppa Italia. I biancorossi di Alberto Angelini hanno, infatti, battuto poco fa il Telimar Palermo per 13 a 12 nell’incontro valevole per la seconda giornata del Girone “C” dei Preliminary Round di Coppa Italia nella piscina “C” Longo” di Bologna.

I biancorossi, già certi della qualificazione, affronteranno oggi pomeriggio alle 16,00 l’Anzio Waterpolis nell’incontro valevole per la terza ed ultima giornata.

