Una colata di asfalto nel vicolo: “Diverso dalla vecchia pavimentazione e sconnesso”

Il ripristino di Vicolo Falconi “è avvenuto in maniera del tutto dissimile dalla pavimentazione presente, con anche la copertura di un tombino per la raccolta delle acque”. Lo denuncia Dino Falugiani, consigliere comunale del Partito Democratico, che ha presentato un’interpellanza rivolta al sindaco Peracchini e all’assessore competente Cimino.

Il vicolo è stato “soggetto a lavori di scavo per la posa di tubature”, ma rimane “percorribile dai pedoni anche nella parte in cui è ancora presente lo scavo, delimitato da rete in materiale plastico”. Falugiani fa notare le “sconnessioni e lesioni” che rendono “pericoloso il transito, anche in vista del prevedibile peggioramento della situazione atmosferica. Si sollecita un rapido intervento per porre in sicurezza il Vicolo e ripristinare una copertura consona della scalinata”.

