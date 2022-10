Ascolta musica in piazza di notte, multa e sequestro della cassa

Nella serata di ieri una pattuglia del comando di Polizia Locale è intervenuta in Piazza Garibaldi, dove una persona munita di cassa acustica diffondeva musica ad alto volume ben oltre il limite orario delle 22. Una circostanza denunciata negli scorsi giorni dal consigliere comunale Fabio Cenerini. Il soggetto, un 34enne privo di documenti e risultato essere in evidente stato di ubriachezza, alla vista della pattuglia ha reagito dando in escandescenze.

E’ stato necessario l’intervento di altre forze di polizia per riportarlo alla calma. E’ stato poi accompagnato presso l’abitazione del fratello, dove veniva identificato grazie alla sua carta di identità rumena e sanzionato per l’utilizzo della cassa e per ubriachezza manifesta. Il dispositivo di riproduzione sonora è stato sottoposto a sequestro.

