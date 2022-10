Conferenza su Alagia Fieschi nobildonna di Lunigiana al Camec

Un importante incontro con Dante declinato al femminile è stato organizzato dalla Società Dante Alighieri della Spezia, con i patrocini del Comune della Spezia, dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri e dell’Archeoclub Apuo Ligure dell’Appennino Tosco Emiliano. Il giorno 14 ottobre, venerdì, alle 16,30, presso l’Auditorium del Camec, si terrà infatti la seconda lezione del

Seminario mirante a illustrare i più vari aspetti della Commedia di Dante, nel corso della quale la Prof.ssa Eliana M. Vecchi, nota studiosa locale, illustrerà il tema: Dante e le donne. Alagia dei

Conti Fieschi di Lavagna, incentrato sulla figura della nobildonna andata in sposa al marchese lunigianese Moroello Malaspina di Giovagallo. Il Seminario, realizzato d’intesa con la Sede

centrale di Roma e che segue all’incontro molto partecipato con l’astrofisico Sperello dei Serego Alighieri del 23 settembre scorso, prevede infatti l’intervento di personalità culturali di alto livello

per ciascuno dei temi affrontati; e com’è risaputo, la prof.ssa Vecchi, presidente dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri-Sezione Lunense, nonché Direttore scientifico del Giornale Storico

della Lunigiana (illustre periodico fondato nel 1909 da Achille Neri e Ubaldo Mazzini), già Ispettore Onorario della Sovrintendenza ligure, dopo un breve incarico di insegnamento ha dedicato

tutta sua vita alla ricerca scientifica nei campi dell’epigrafia, dell’archeologia, degli studi storici e diplomatici, dando alle stampe numerose ricerche che hanno avuto risonanza a livello nazionale. In particolare, per quanto riguarda i suoi studi e le sue ricerche sulla famiglia Malaspina (Alagia Fieschi, come detto, aveva sposato appunto un Malaspina, Moroello di Giovagallo), essi sono stati

significativamente ripresi dai più illustri dantisti italiani, basti menzionare le ripetute citazioni di Marco Santagata nel suo Dante. Il romanzo della sua vita e il Nuovo Codice Diplomatico Dantesco

edito dalla Salerno Editrice sotto l’alta direzione del centro Pio Rajna di Roma, che basa le informazioni sui documenti della “Pace di Dante” proprio sugli studi e le curatele della Prof.ssa

Vecchi. Una studiosa locale, insomma, solo per quanto riguarda il territorio di residenza, non per la vastità e importanza della sua abbondante produzione scritta, quantificabile in circa settanta

pubblicazioni scientifiche, una decina di curatele e di premesse ad altrettanti volumi. Un appuntamento da non perdere con ingresso libero sino ad esaurimento posti. È previsto il rilascio dell’attestato per il riconoscimento dei crediti formativi per docenti e studenti.

