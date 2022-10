Da Giovando ai Coldplay, la Filarmonica “G. Puccini” di Migliarina in scena al gran completo alla Pinetina

Ai Giardini pubblici è stata una domenica all’insegna della musica, grazie al concerto tenuto presso la Pinetina dalla Filarmonica “Giacomo Puccini” della Spezia Migliarina – Banda Storica, schierata al gran completo sotto la direzione del maestro Mario Zambelli. Lo spettacolo, diviso in due parti, fra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, ha richiamato e intrattenuto numerosi spezzini e turisti, offrendo un ricco repertorio che ha spaziato dalle canzoni della tradizione spezzina, come “O Bella Spezia” di Eugenio Giovando a brani famosi della musica italiana e internazionale, da Fabrizio De André ai Coldplay. Ha presenziato al concerto, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, l’assessore alla sicurezza Giulio Guerri. Questa iniziativa, per la quale la Filarmonica ringrazia dell’ospitalità la direzione di Pin, rappresenta una nuova tappa del percorso che la storica Banda spezzina, fresca del prestigioso traguardo del centenario, intende portare avanti per omaggiare la città attraverso l’amore per la musica, contribuendo ad animare momenti di aggregazione e vita sociale e promuovendo un patrimonio culturale e popolare, che non deve disperdersi. E proprio da questo punto di vista, il forte impegno rivolto nei confronti dei giovani dalla Filarmonica “Puccini” sotto la guida del presidente Gabriele Castellani, ha permesso alla banda di arricchirsi di nuovi membri, provenienti dalle scuole, e di consolidare così il tratto più bello e importante della propria identità, quello cioè di una famiglia dove la comune passione per la musica unisce e mette insieme le diverse generazioni.

