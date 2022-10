Edilizia, le Regioni scrivono al governo. Scajola: “Serve fondo per contrastare aumento morosità incolpevole”

Liguria. Mettere in campo un fondo con risorse dedicate almeno per i prossimi due anni a disposizione delle Aziende regionali dell’edilizia residenziale pubblica per far fronte all’aumento dei casi di morosità incolpevole determinati dal caro bollette. Questa una delle richieste contenute nel documento che è stato elaborato dal tavolo interregionale tecnico coordinato dall’assessore ligure Marco Scajola su ‘infrastrutture, mobilità e governo del territorio’ con particolare attenzione all’edilizia e inviato a Roma per essere sottoposto all’attenzione del nuovo governo.

“Siamo preoccupati per l’aumento dei casi di morosità incolpevole – spiega l’assessore all’Urbanistica della Regione Liguria Marco Scajola, coordinatore del tavolo interregionale – registrato a livello nazionale e legato all’aumento esponenziale delle bollette di luce e gas che determina l’impossibilità per un numero crescente di inquilini degli alloggi Erp di pagare l’affitto. Per questo la richiesta condivisa da tutte le Regioni al nuovo governo è di mettere al centro dell’attenzione questo tema e favorire, attraverso le aziende territoriali, il sostegno a queste famiglie, con la costituzione di un fondo dedicato di contrasto al caro energia e a supporto delle nuove povertà, scongiurando il rischio di ripercussioni anche sulle nostre aziende di edilizia residenziale pubblica che svolgono un ruolo fondamentale sul territorio”. Proprio su questo tema, domani, martedì 11 ottobre, l’assessore Scajola ha convocato i quattro amministratori delle Arte liguri per fare punto della situazione”.

