Fiamme a Bolano, bruciato un ettaro di olivi. Fuoco sfiora le case

Un ettaro di olivi ridotto in cenere e gli accertamenti dei Carabinieri forestali per accertarne le origini. E’ il bilancio di quanto accaduto oggi nel territorio comunale di Bolano dove i Vigili del fuoco sono intervenuti dopo le numerose segnalazioni arrivate al numero unico delle emergenze. Non sarebbe da escludere che le fiamme si siano propagate da un fuoco di pulizia sfuggito di mano ad un lavorante. Come detto gli accertamenti stanno proseguendo da parte dei Forestali che potrebbero procedere con verbali e sanzioni. Il fuoco si è spinto anche in prossimità delle abitazioni ma fortunatamente non si è resa necessaria alcuna evacuazione. Ingenti i danni alle produzioni travolte dalle fiamme.

Oggi in Liguria è cessato lo stato di grave pericolosità degli incendi che vietava l’abbruciamento di residui agricoli e forestali, l’accensione di fuochi, l’uso di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, nonché di fornelli, inceneritori o motori che producano faville o brace o ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com