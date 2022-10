Granfrutta Sarzana festeggia a Podenzana la vittoria nel Trofeo Alinò

Piacevole serata quella trascorsa dalla Granfrutta Sarzana di Mauro Baldassini radunatasi da Gambin a Podenzana per festeggiare con tutto l’organico il successo al torneo over 45 a sette Locanda Alinò. La squadra guidata da Gianni Bonatti tornata al successo dopo 11 anni ha avuto la meglio in una emozionante finale sulla Carrozzeria la Veneta. Il torneo “Locanda Alinò” giunto alla 47^ edizione, iniziato nel lontano 1976, che vanta ben 1103 partite e 5611 reti è ormai un classico di fine estate animato da sempre dalla giusta sportività e goliardia. Tanti gli amici che collaborano col patron Baudinelli alla ricca premiazione tra tutti Tommaso della Banca Fideuram, La Pia, Mirko della Ottica Damiani, Nanni della Monbat Italy, Paolo di Cantine Lunae, Andrea del Pin Bon, Omar Racing e Marco del Frantoio Lucchi. Le partite si sono sempre disputate presso i funzionali impianti dell’ Arci Pianazze. Prima della finale è stato osservato un momento di raccoglimento a ricordo dei giornalisti Fulvio Magi, Paolo Rabajoli e del fotografo Mauro Frascatore sempre vicini alla manifestazione.

