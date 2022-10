Il turismo cresce tra vizi e virtù. I croceristi tornano ma mancano ancora parcheggi, negozi aperti e trasporto pubblico serale

Un campione di quasi cinquemila turisti, 4.894 per la precisione, e un dato certo: alla Spezia e provincia i numeri si avviano a superare i dati dell’anno record del 2019. I settori con maggior crescita sono stati la navigazione, che non esclude la possibilità di lasciare a disposizione qualche battello anche per i prossimi mesi, e le guide turistiche richiestissime all’info point. Qualcosa si muove già per la stagione 2023 e la Spezia parteciperà alle fiere nazionali e internazionali più importanti: dopo l’esperienza già archiviata della fiera di Parigi seguiranno il TTG di Rimini (12-14 ottobre), Mirabilia a Genova (17-18 ottobre) in collaborazione con Regione Liguria e Camere di Commercio Riviere di Ligura. L’ultima fiera del turismo, improntata su quello esperienziale sarà la Bitesp di Venezia dal 23 al 25 novembre. E’ quanto emerge dagli studi condotti da Confartigianato dal Comune dopo l’analisi di quelli dei giorni scorsi provenienti dalla Regione. Quelli presentati questa mattina a Palazzo civico mettono in evidenza vizi e virtù dell’offerta turistica locale. L’analisi si è focalizzata nel periodo di riferimento da aprile a settembre 2022 e se il turismo sorride allo Spezzino il quadro internazionale caratterizzato da guerra e rincari fa tenere le orecchie tese. A illustrare i dati sono stati Giuseppe Menchelli direttore di Confartiginato la Spezia.

