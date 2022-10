Inizio sprint per il Quiliano&Valleggia: difesa imperforabile, attacco prolifico e tifo appassionato

Bello ma a volte poco concreto. Il Quiliano&Valleggia lo scorso anno ha spesso fornito buone prestazioni ma alla lunga non si è meritato l’accesso ai play off. Quest’anno, invece, la solidità difensiva e la capacità, che c’è sempre stata, di giocare bene e creare stanno elevando la squadra al rango di big del torneo.

Zero goal subiti in sei partite tra Coppa Liguria e campionato, diciassette i goal fatti, per un totale di quattro successi e due pareggi. Numeri che significano molto anche perché realizzati contro squadre che, Vadese a parte per ora, stanno disputando buone stagioni. In Coppa Liguria, la squadra ha superato il girone contro Aurora, Millesimo e Plodio. In campionato, dopo la vittoria larga contro la Vadese (5 a 1) e il pareggio contro il Savona (o a o), gli uomini di Enrico Ferraro hanno superato con un perentorio 2 a 0 il Pra’ FC, da molti considerato tra le favorite.

